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ما الملفات التي بحثها وفد حماس خلال زيارته للقاهرة؟

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أنهى وفد حركة حماس زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه الأربعاء، إنه تم بحث خلال هذه اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وذكرت أنه تم  بحث التطورات السياسية على مستوى الإقليم، وسبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية، وسبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

وأكدت الحركة، أن وفدها وجد حرصا مصريا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة.

وكان وفد من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وصل إلى القاهرة قبل 3 أيام، وضم الوفد كل من أعضاء المكتب: خليل الحية، وروحي مشتهى، وعزت الرشق.

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