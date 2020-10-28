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النيابة العامة تحقق في 346 قضية وتوقف 80 متهمًا

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:19

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 346  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 27 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في 77 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 268 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الثلاثاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما تم تسجيل قضية واحدة (1) تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 80 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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