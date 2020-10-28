تنمية القوى البشرية تفتتح دورة جديدة في مكافحة العدوى لفئة العمال

غزة- الرأي

قال محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب إن برنامج مكافحة العدوى الذي تنفذه الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية لمواجهة جائحة "كورونا" يستهدف جميع الفئات الوظيفية العاملة بوزارة الصحة.

وذكر أن البرنامج يستهدف فئة العمال وعددهم 85 عاملاً سيتم تدريبهم على مجموعتين خلال يومين، حيث سيتم تأهيلهم على كيفية استخدام الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها حفاظا على سلامتهم ليتم توزيعهم على مراكز الحجر التابعة لوزارة الصحة.

ودعا المدرب سليمان العديني العمال إلى ضرورة التزامهم بارتداء الكمامة ووسائل الوقاية اثناء تواجدهم في مراكز الحجر حفاظا على سلامتهم من الإصابة بالفايروس.

ويقدم التدريب خلال اليومين أعضاء لجنة مكافحة العدوى كل من ا. سليمان العديني، أ.محمد الشيخ ، أ.مهند الحجار.