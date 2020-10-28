المجلس التشريعي يعيد تشكيل لجنة صياغة التشريعات

غزة- الرأي

عقدت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعها الأول بعد إصدار رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، قراراً بإعادة تشكيلها.

وقال النائب محمد فرج الغول رئيس لجنة صياغة التشريعات، إن إعادة تشكيل اللجنة يأتي استكمالا لمسيرة عملها، التي ساهمت منذ إنشاءها في 23نوفمبر 2011، بتحسين جودة المخرجات القانونية من خلال تدقيق الصياغات للقوانين واللوائح والأنظمة للجهات الحكومية والمجلس التشريعي.

وأضاف النائب الغول، أنه تم إشراك ممثلين عن النيابة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن الوزارات الرئيسة المختصة؛ في التشكيل الجديد للجنة، وذلك حرصاً على تجويد المخرجات القانونية، وضمان انسجام البيئة التشريعية فيما يتعلق بدراسة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات.

وبين أن العديد من مشاريع القوانين المقترحة لدى المجلس التشريعي وكذلك العديد من المستجدات القانونية بحاجة لدراسة معمقة من مختصين لديهم الخبرة الكبيرة، والتنوع في الاختصاص.

من جهته، أكد أمجد الأغا أمين سر اللجنة، أن من أولويات عمل اللجنة اعتماد النظام الداخلي لها وترتيب الأولويات التشريعية وضمان اتساق المخرجات التشريعية مع القوانين السارية وتحصينها من أي ثغرات.