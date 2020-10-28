اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش مجموعة من مشاريع قوانين جديدة

غزة- الرأي

ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني مجموعة من مشاريع القوانين المختلفة منها: مشروع قانون الجنايات الكبرى، ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المرقبة، ومشروع قانون المسؤولية الطبية "المهن الصحية".

وذلك خلال اجتماع دوري بحضور كلا من النواب محمد فرج الغول رئيس اللجنة، و د. محمد أبو حلبية، والنائب د. يونس الأسطل، والمستشار القانوني للجنة مثقال عجور، والمقرر الإداري أحمد سويدان.

وفي نهاية اللقاء وبعد ابداء الملاحظات على مشاريع القوانين اتفقت اللجنة على احالتها للجنة الصياغة للشروع بمراجعتها وانضاجها تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي، لمناقشتها ودراستها وإقرارها وفقاً للقانون.

وتابعت اللجنة الشكاوى المحالة إليها ووقفت على تفاصيلها وأصدرت التوجيهات اللازمة بشأنها.