"مباحث التموين" تُحرر 38 محضر ضبط وإتلاف لسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية

غزة- الرأي

حرّرت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة "38" محضر ضبط وإتلاف لسلع منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة، خلال جولةِ ميدانية مشتركة برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني شملت كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، أن ضباط وأفراد الدائرة أجروا خلال الــ24 ساعة الماضية جولات ميدانية للتفتيش على مخازن ومحلات التجار، بالإضافة إلى الأسواق والمحلات التجارية في المحافظات.

ولفت إلى أنه تم تحرير 8 إخطارات على عدد من المطاعم والمصانع، لعدم التزامهم بأساليب الوقاية والسلامة، منوهًا إلى أنه تم إمهالهم مدةً كافية لتصويب أوضاعهم.

وبيّن المقدم قنيطة أنه تم إحالة المخالفين إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.