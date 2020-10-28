"مباحث كورونا" تغلق 116 منشأة وتوقف 203 مواطنين مخالفين

غزة- الرأي

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، خلال 48 ساعة الماضية، 116 محلاً ومنشأة تجارية، من بينها صالتي ألعاب رياضية "جيم" غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وقالت "مباحث كورونا" إنها أوقفت 114 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، من بينها صالة جيم، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 89 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.