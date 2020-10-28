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"دويك": التطبيع جريمة نكراء تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:23

دويك: التطبيع جريمة نكراء تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي
دويك: التطبيع جريمة نكراء تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- الرأي

أكد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك؛ أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، تعد جريمة نكراء دينياً ووطنياً وأخلاقياً.


وأشار د. دويك؛ في تصريح صحفي لصحيفة "البرلمان" أن الأولى بالمطبعين دعم شعبنا كونه مظلوم، وليس الاصطفاف مع الظالم، فهم بهذا ضربوا عرض الحائط بالشريعة الإسلامية وبكل قيم الأخوة.


وأضاف:" إن المطبعين أعداء الأمة وهم يمثلون أنظمة ديكتاتورية فشعوبهم تكره ما فعلوا، وحتى علماء الأمة أجمعوا أن التطبيع خيانة لله ولرسوله والمسلمين"، مطالباً المطبعين بالرجوع لشعوبهم لأخذ رأيهم ليدركوا أنهم بمعزل عن الشعوب.


ورأى د. دويك أن بعض قادة الأنظمة المطبعة طبعوا طواعية ولكن كلهم نفذوا املاءات جهات خارجية تبحث عن مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.


وأكد رئيس المجلس التشريعي على ضرورة أن تثور الشعوب العربية على حكامها المطبعين سعياً لاستبدالهم واسقاطهم.


وعلى صعيد فلسطين في مواجهة التطبيع؛ بين د. دويك أنها بدأت مشروعاً مهماً لمواجهة التطبيع وصفقة القرن وغيرها من المشاريع –في إشارة للمصالحة والانتخابات-، معتبراً أن التسريع في الانتخابات الفلسطينية وافراز قيادة ديمقراطية تستفتي الشعب في كل خطوة يسهم في إفشال المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

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