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الأوقاف تغلق مسجد النور في دير البلح لمدة 48 ساعة

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:36

الأوقاف تعلن إغلاق مسجد النور في دير البلح لمدة 48 ساعة
الأوقاف تعلن إغلاق مسجد النور في دير البلح لمدة 48 ساعة

الوسطى- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأربعاء،  خلال الإيجاز اليومي، الذي تصدره والمتعلق بفتح وإغلاق المساجد في ظل جائحة كورونا عن إغلاق مسجد النور في معسكر دير البلح بالمحافظة الوسطى لمدة 48 ساعة بسبب إصابة أحد رواد المسجد بفيروس كورونا.

 

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