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"القضاء الأعلى" بغزة يخاطب وسائل الإعلام بشأن أخباره

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:26

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غزة – الرأي:

خاطب المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام المحلية بشأن نقل المعلومات والأخبار الصادرة عنه.

وقال المجلس في بيان له، "نشكر ونقدر عمل المؤسسات الصحفية والإعلاميين الشرفاء في الساحة الفلسطينية على ما يبذلوه في نقل الحقيقة والمعلومات الصحيحة للمواطنين ".

وأضاف "يسرنا أن ننوه إلى أن كل ما يتعلق بالقضايا والأحكام القضائية، وما يصدر عن المحاكم النظامية من أخبار أو معلومات تكون فقط عن طريق الناطق الإعلامي للسلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات ودائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة للمجلس الأعلى للقضاء".

وتابع "لا توجد أي جهة أخرى مخولة بإعطاء تفاصيل أو معلومات بخلاف ذلك، وعليه نأمل منكم الحصول على المعلومة وتحري صحتها ودقتها من مصادرها الصحيحة ".

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