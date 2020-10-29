مسبار المريخ "برسيفيرنس" التابع لناسا يصل إلى منتصف الطريق إلى المريخ

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن أحدث مسبار فضائي تابع لها وصل إلى منتصف الطريق إلى الكوكب الأحمر " المريخ " بعد انطلاقه من الأرض في تموز/ يوليو.

وقالت وكالة (ناسا) إن المسبار "برسيفيرنس" قطع 235 مسافة مليون كيلومتر من رحلته إلى المريخ.

وأوضحت أنه يتعين على المركبة الفضائية الآن أن تقطع نفس المسافة لتصل إلى الغلاف الجوي للمريخ بحلول 18 شباط/فبراير.

وقالت الملاحة جولي كانجاس في وكالة ناسا: "على الرغم من أنني لا أعتقد أنه سيكون هناك كعكة، خاصة وأن معظمنا يعمل من المنزل، إلا أنه لا يزال يمثل إنجازا رائعا".

تم تصميم الجيل الجديد من المسبار الآلي، وهي بحجم سيارة صغيرة، للبحث عن علامات على الحياة الميكروبية القديمة على المريخ، ودراسة مناخه وطبيعته الجيولوجية، وجمع عينات من الصخور والتربة وتخزينها ، وتمهيد الطريق للاستكشاف البشري للكوكب الأحمر.