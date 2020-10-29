دراسة توضح..المصابون بكورونا بدون أعراض يفقدون الأجسام المضادة

كشفت دراسة بريطانية كبيرة، أن المصابين بفيروس كورونا بدون أعراض يفقدون الأجسام المضادة التي يمكن اكتشافها في وقت أقرب من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض COVID-19. ووفقًا لإحدى أكبر الدراسات من نوعها في بريطانيا التي توصلت إليها إمبريال كوليدج لندن وشركة أبحاث السوق إيبسوس موري أيضًا، فإن فقدان الأجسام المضادة كان أبطأ لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا مقارنة بمن هم في سن 75 وما فوق.

بشكل عام ، أظهرت عينات من مئات الآلاف من الأشخاص وفقا لموقع " sciencetimes" في جميع أنحاء إنجلترا بين منتصف يونيو وأواخر سبتمبر أن انتشار الأجسام المضادة للفيروس انخفض بأكثر من الربع. يشير البحث ، الذي أجرته الحكومة البريطانية ونشرته إمبريال ، إلى أن الاستجابة المناعية للأشخاص لـ COVID-19 تقل بمرور الوقت بعد الإصابة.

لكن العلماء المعنيين حذروا من أن الكثير لا يزال مجهولاً بشأن استجابة الجسم المضادة طويلة المدى للفيروس، حيث قال بول إليوت ، من كلية إمبريال للصحة العامة: "لا يزال من غير الواضح ما هو مستوى الأجسام المضادة المناعية التي توفرها ، أو إلى متى تستمر هذه المناعة".

اشتملت الدراسة على 365000 بالغ تم اختيارهم عشوائيًا ، وأجروا في المنزل ٣ جولات من اختبارات وخز الأصابع للأجسام المضادة لفيروس كورونا بين 20 يونيو و 28 سبتمبر، وأظهرت النتائج أن عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة انخفض بنسبة 26.5 ٪ خلال فترة الثلاثة أشهر تقريبًا.

ووفقًا للدراسة ، تم توسيعه إلى المستوى الوطني ، مما يعني أن نسبة السكان الإنجليز الذين لديهم أجسام مضادة انخفضت من 6.0 ٪ إلى 4.4 :٪.

تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض انتشار الفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء إنجلترا - وبقية بريطانيا - بعد إغلاق وطني استمر لشهور وتم تخفيفه خلال الصيف.

ومع ذلك ، وجد البحث أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة لم يتغير بمرور الوقت ، مما قد يعكس تعرضًا متكررًا أو أعلى للفيروس.

قالت هيلين وارد ، أحد المؤلفين الرئيسيين: " أظهرت هذه الدراسة الكبيرة جدًا أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة يمكن اكتشافها تتناقص بمرور الوقت"، مضيفة "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا سيترك هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس المسبب لـ COVID-19 ، ولكن من الضروري أن يستمر الجميع في اتباع الإرشادات لتقليل المخاطر على أنفسهم والآخرين."