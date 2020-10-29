الطقس: أجواء حارة دون تغير درجات الحرارة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو غدًا الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .