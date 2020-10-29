وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة دون تغير درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الكرة بغزة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام وكالة الرأي الفلسطينية في غياب رونالدو .. ميسي يُسقط يوفنتوس بثنائية مقنعة وكالة الرأي الفلسطينية بيرلو يعترف بالفشل .. وكومان يكشف كواليس عناق ميسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق طبيعية لمحاربة الصداع النصفي.. انتبه للمحفزات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة توضح..المصابون بكورونا بدون أعراض يفقدون الأجسام المضادة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف سر "وباء النوم العميق" لدى أهالي كالاتشي الكازاخستانية وكالة الرأي الفلسطينية عيوب في هواتف آيفون الجديدة تثير غضب المستخدمين
أخبار » الأسرة و المجتمع

الطقس: أجواء حارة دون تغير درجات الحرارة

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:46

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو غدًا الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟