النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2660 ) الخميس 29/10/2020
أخبار فلسطينية
· تصنيف مواليد القدس على أنهم إسرائيليون في جوازات السفر الأميركية
- الصحة الفلسطينية: 8 وفيات و450 إصابة جديدة بكورونا
- أبو ردينة: واشنطن تساعد في تكريس الاحتلال الإسرائيلي
- مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»
- حماس: موقع تويتر حظر حسابات فلسطينية بضغط إسرائيلي
- عباس: مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته
- مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس لم تتفقا على موعد لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة..… الحية: التهدئة مع الاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نقبل ببقاء الحصار على غزة
- ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
- الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
أخبار إسرائيلية
· الكابنيت الأمني الإسرائيلي ينهي اجتماعًا استمر 3 ساعات
· قناة عبرية: إسرائيل تبلغ السلطة أنها ستنفذ قرارها بشأن حسابات أهالي الأسرى والشهداء في البنوك
اخبار دولية
· كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل
اخبار عربية
- قطر تعيد التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال
· المالكي: العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل
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الصحف العربية
القدس العربي
· محكمة إسرائيلية تقضي بحبس طفل فلسطيني 3 أعوام
· إسرائيل تقرر فرض عقوبات على بنوك فلسطينية بسبب الأسرى
· حماس: موقع تويتر حظر حسابات فلسطينية بضغط إسرائيلي
· المخاوف تزداد في غزة من ارتفاع مؤشرات الإصابة بـ”كورونا” وتوزيع أجهزة تنفس على…
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل في بادية القدس وتصدر قرارات بناء استيطاني في…
· تدهور خطير على حالة الأسير الأخرس في اليوم الـ94 للمعركة.. وقائمة المضربين ضد…
· مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس لم تتفقا على موعد لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة..…
· مسؤول فلسطيني يكشف عن موافقة مصر البدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية
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الشرق الأوسط
· وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام
· مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان
الشروق المصرية
· عباس: مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته
الخليج الإماراتية
· شيخ الأزهر يطالب بتشريع دولي يجرّم معاداة المسلمين
· «الجامعة» ترحب بتوصيات اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين
الاخبار اللبنانية
· الإمارات سنداً لإسرائيل في محاربة «BDS»: تسويق نبيذ المستوطنات!
· مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»
· تجدّد التصعيد في غزة: مباحثات لإحياء التهدئة
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الاهرام المصرية
· ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة
الغد الأردنية
· عشراوي: ترامب يسابق الزمن لتأمين قضم الاحتلال الإسرائيلي للحق الفلسطيني
· لبنان وإسرائيل يبدآن جولة تفاوض ثانية حول ترسيم الحدود بينهما
· الاحتلال يوافق على بناء منازل للمستوطنين في مدينة الخليل
· لبنان واسرائيل يبدآن النقاش التقني حول ترسيم الحدود في ثاني…
الشرق القطرية
· أبو ردينة: واشنطن تساعد في تكريس الاحتلال الإسرائيلي
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وقفات في غزة للمطالبة بالوحدة الوطنية
· الإمارات تستورد خموراً إسرائيلية مصنوعة في الجولان المحتلة
· قطر تعيد التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال
· الخرطوم: وقفة احتجاجية ضد العلاقات مع إسرائيل
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تصعيد فلسطيني للمطالبة بالإفراج عن الأخرس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· ما هي تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة؟!
· الأوقاف تغلق 3 مساجد في خانيونس بسبب إصابة بعض روادها بـ"كورونا"
· بالفيديو فلسطين غير مرحب بها ببعض منصات الاعلام العربي.. ما القصة؟
· قاسم: واشنطن تشارك فعليا في تطبيق مخطط الضم الإستعماري
· هذه تفاصيل رسالة السنوار لـ 5 آلاف شخصية لتعزيز الوحدة الوطنية
· بالصور غزة.. مهندسون يحتجون على إساءة فرنسا للإسلام والنبي محمد
القدس
· نابلس: ضبط 12 طنًا من مسحوق الغسيل الإسرائيلي المهرّب
· المالكي: العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل
· الكابنيت الأمني الإسرائيلي ينهي اجتماعًا استمر 3 ساعات
· مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في جرائم داخل الخط الأخضر
· قناة عبرية: إسرائيل تبلغ السلطة أنها ستنفذ قرارها بشأن حسابات أهالي الأسرى والشهداء في البنوك
الحياة الجديدة
· تصنيف مواليد القدس على أنهم إسرائيليون في جوازات السفر الأميركية
· الشرطة: مصرع مواطنة إثر حادث سير شمال القدس
· الرئيس يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة
· الزعنون بذكرى المولد النبوي الشريف يدعو لميثاق شرف برلماني عالمي لمنع الإساءة
· وفد من اقليمي "فتح" في القدس وجنين يزور عائلتي الأسيرين الأخرس وحنتولي
· جنين: الاحتلال يفرج عن أسير بعد 15 عاماً من الاعتقال
· إفشال تهريب 12 طن مسحوق غسيل إسرائيلي في مدينة نابلس
صحيفة الأيام
· »الاحتلال يعتزم إقرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة "الكراج القديم"...
· »مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس
· »قلق في غزة من فقدان السيطرة على انتشار "كورونا"
· »فصائل المقاومة قلقة من التحليق المكثف لطائرات الاغتيال فوق قطاع غزة
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنين بينهم طفل و576 إصابة جديدة
· »الاحتلال ينفذ حملة هدم واسعة ويشدد القيود في المناطق المهددة بالاستيطان
· »أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة
· »عائلة عريقات: وضعه مستقر وما زال يخضع للتنفس الاصطناعي
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وكالة الراي
· تقرير الدفاع المدني.. استعدادات وخطط لفصل الشتاء
· "كهرباء غزة" تصدر تعليمات للأهالي بشأن فصل الشتاء
· القضاء يصدر تقرير الربع الثالث لأبرز إنجازاته للعام 2020
· الصحة: اتخذنا التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا" بفصل الشتاء
· التشريعي بغزة يوقف الاستدعاءات ويعلن انحيازه لمطالب الحملة ضد شركة جوال
· النيابة العامة: نحترم الحقوق والحريات ونتعامل بمهنية مع أي بلاغ
· تقرير قريباً.. غزة ستدفع ثمن الاستهتار بكورونا
· "القضاء الأعلى" بغزة يخاطب وسائل الإعلام بشأن أخباره
· لجنة طوارئ خانيونس تغلق سوق حي الأمل ومسجد الترتوري
· 2"كهرباء غزة" تصدر تعليمات للأهالي بشأن فصل الشتاء
· مستوطن يدهس مواطناً فلسطينيا شرق يطا في الخليل
· الاحتلال يهدم منزلًا ومحلين تجاريين في صورباهر بالقدس
· 8 وفيات و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس
وكالة صفا
· ماذا جاء في رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة!
· مرتاحون لنتائج حواراتنا مع المسؤولين المصريين"..الحية: مهلة المقاومة للاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نصبر أكثر
سما نيوز
· كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل
· الرئيس عباس يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة.. إليك تفاصيله
· الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل
· صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
· ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
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فلسطين اليوم
· الحية: التهدئة مع الاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نقبل ببقاء الحصار على غزة
· ابو عاذرة لمراسلنا: عودة الدوام المدرسي بمدارس الاونروا الاثنين القادم
· ضغوطات خارجية وأطراف تسعى لإفشال مسار الوحدة
· "فلسطين اليوم" تكشف فحوى رسالة السنوار بشأن تطورات الحوار الوطني
· وزارة المالية: سيتم صرف 50% من راتب ايلول لجميع الموظفين الاحد المقبل
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