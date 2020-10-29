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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2660 ) الخميس 29/10/2020

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:56

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2660 )  الخميس 29/10/2020

 

أخبار فلسطينية

·         تصنيف مواليد القدس على أنهم إسرائيليون في جوازات السفر الأميركية

 

 

 

أخبار إسرائيلية

 

·          الكابنيت الأمني الإسرائيلي ينهي اجتماعًا استمر 3 ساعات

·         قناة عبرية: إسرائيل تبلغ السلطة أنها ستنفذ قرارها بشأن حسابات أهالي الأسرى والشهداء في البنوك

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 اخبار دولية

·         كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل

 

اخبار عربية

  • قطر تعيد التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال

·         المالكي: العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 

·         محكمة إسرائيلية تقضي بحبس طفل فلسطيني 3 أعوام

·         إسرائيل تقرر فرض عقوبات على بنوك فلسطينية بسبب الأسرى

·         حماس: موقع تويتر حظر حسابات فلسطينية بضغط إسرائيلي

·         المخاوف تزداد في غزة من ارتفاع مؤشرات الإصابة بـ”كورونا” وتوزيع أجهزة تنفس على…

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل في بادية القدس وتصدر قرارات بناء استيطاني في…

·         تدهور خطير على حالة الأسير الأخرس في اليوم الـ94 للمعركة.. وقائمة المضربين ضد…

·         مصادر لـ”القدس العربي”: فتح وحماس لم تتفقا على موعد لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة..…

·         مسؤول فلسطيني يكشف عن موافقة مصر البدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية

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 الشرق الأوسط

·         وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام

·         مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

 

الشروق المصرية

·         عباس: مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته

 الخليج الإماراتية

·         شيخ الأزهر يطالب بتشريع دولي يجرّم معاداة المسلمين

·         «الجامعة» ترحب بتوصيات اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين

 

 

 

الاخبار اللبنانية

·         الإمارات سنداً لإسرائيل في محاربة «BDS»: تسويق نبيذ المستوطنات!

·         مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»

·         تجدّد التصعيد في غزة: مباحثات لإحياء التهدئة

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 الاهرام المصرية

·         ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة

الغد الأردنية

·         عشراوي: ترامب يسابق الزمن لتأمين قضم الاحتلال الإسرائيلي للحق الفلسطيني

·         لبنان وإسرائيل يبدآن جولة تفاوض ثانية حول ترسيم الحدود بينهما

·         الاحتلال يوافق على بناء منازل للمستوطنين في مدينة الخليل

·         لبنان واسرائيل يبدآن النقاش التقني حول ترسيم الحدود في ثاني

 

 الشرق القطرية

·         أبو ردينة: واشنطن تساعد في تكريس الاحتلال الإسرائيلي

·        

وقفات في غزة للمطالبة بالوحدة الوطنية

·         الإمارات تستورد خموراً إسرائيلية مصنوعة في الجولان المحتلة 

·          قطر تعيد التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال

·         الخرطوم: وقفة احتجاجية ضد العلاقات مع إسرائيل

·        

تصعيد فلسطيني للمطالبة بالإفراج عن الأخرس

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         ما هي تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة؟!

·        الأوقاف تغلق 3 مساجد في خانيونس بسبب إصابة بعض روادها بـ"كورونا"

·         بالفيديو فلسطين غير مرحب بها ببعض منصات الاعلام العربي.. ما القصة؟

·         قاسم: واشنطن تشارك فعليا في تطبيق مخطط الضم الإستعماري

·         هذه تفاصيل رسالة السنوار لـ 5 آلاف شخصية لتعزيز الوحدة الوطنية

·         بالصور غزة.. مهندسون يحتجون على إساءة فرنسا للإسلام والنبي محمد

 

القدس

 

·         نابلس: ضبط 12 طنًا من مسحوق الغسيل الإسرائيلي المهرّب

·         المالكي: العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل

·         الكابنيت الأمني الإسرائيلي ينهي اجتماعًا استمر 3 ساعات

·         مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في جرائم داخل الخط الأخضر

·         قناة عبرية: إسرائيل تبلغ السلطة أنها ستنفذ قرارها بشأن حسابات أهالي الأسرى والشهداء في البنوك

 

 

الحياة الجديدة

·         تصنيف مواليد القدس على أنهم إسرائيليون في جوازات السفر الأميركية

·         الشرطة: مصرع مواطنة إثر حادث سير شمال القدس

·         الرئيس يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة

·         الزعنون بذكرى المولد النبوي الشريف يدعو لميثاق شرف برلماني عالمي لمنع الإساءة

·         وفد من اقليمي "فتح" في القدس وجنين يزور عائلتي الأسيرين الأخرس وحنتولي

·         جنين: الاحتلال يفرج عن أسير بعد 15 عاماً من الاعتقال

·         إفشال تهريب 12 طن مسحوق غسيل إسرائيلي في مدينة نابلس

 

صحيفة الأيام

·         »الاحتلال يعتزم إقرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة "الكراج القديم"...

·         »مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس

·         »قلق في غزة من فقدان السيطرة على انتشار "كورونا"

·         »فصائل المقاومة قلقة من التحليق المكثف لطائرات الاغتيال فوق قطاع غزة

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنين بينهم طفل و576 إصابة جديدة

·         »الاحتلال ينفذ حملة هدم واسعة ويشدد القيود في المناطق المهددة بالاستيطان

·         »أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة

·         »عائلة عريقات: وضعه مستقر وما زال يخضع للتنفس الاصطناعي

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وكالة الراي

 

·         تقرير الدفاع المدني.. استعدادات وخطط لفصل الشتاء

·         "كهرباء غزة" تصدر تعليمات للأهالي بشأن فصل الشتاء

·         القضاء يصدر تقرير الربع الثالث لأبرز إنجازاته للعام 2020

·         الصحة: اتخذنا التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا" بفصل الشتاء

·         التشريعي بغزة يوقف الاستدعاءات ويعلن انحيازه لمطالب الحملة ضد شركة جوال

·         النيابة العامة: نحترم الحقوق والحريات ونتعامل بمهنية مع أي بلاغ

·         تقرير قريباً.. غزة ستدفع ثمن الاستهتار بكورونا

·         "القضاء الأعلى" بغزة يخاطب وسائل الإعلام بشأن أخباره

·         لجنة طوارئ خانيونس تغلق سوق حي الأمل ومسجد الترتوري

·         2"كهرباء غزة" تصدر تعليمات للأهالي بشأن فصل الشتاء

·         مستوطن يدهس مواطناً فلسطينيا شرق يطا في الخليل

·         الاحتلال يهدم منزلًا ومحلين تجاريين في صورباهر بالقدس

·         8 وفيات و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

 

وكالة صفا
 

·         ماذا جاء في رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة!

·         مرتاحون لنتائج حواراتنا مع المسؤولين المصريين"..الحية: مهلة المقاومة للاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نصبر أكثر

 

سما نيوز

 

·         كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل

·         الرئيس عباس يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة.. إليك تفاصيله

·         الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

·         صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

·         ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل

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 فلسطين اليوم

·         الحية: التهدئة مع الاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نقبل ببقاء الحصار على غزة

·         ابو عاذرة لمراسلنا: عودة الدوام المدرسي بمدارس الاونروا الاثنين القادم

·         ضغوطات خارجية وأطراف تسعى لإفشال مسار الوحدة

·         "فلسطين اليوم" تكشف فحوى رسالة السنوار بشأن تطورات الحوار الوطني

·         وزارة المالية: سيتم صرف 50% من راتب ايلول لجميع الموظفين الاحد المقبل

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عرب  48

·         إزالة قيود تمويل الأبحاث في الضفة والجولان.. "مشاركة أميركية في الاحتلال"

·         القدس: المطالبة بالإفراج عن الشيخ بكيرات وإعادة المقتنيات المصادرة

·         الصحة الفلسطينية: 8 وفيات و450 إصابة جديدة بكورونا

·         قادة المستوطنات يقاطعون اجتماعا مع نتنياهو

·         الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و1.8% من الفحوصات موجبة

·         نتنياهو: "من يهاجمنا سيواجه قبضة فولاذية"

·         خطة التعليم الجديدة: 4 أيام وصف

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