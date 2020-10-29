وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تؤكد على تأمينها لخدمات نقل آمنة تضمن سلامة موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية السنوار يخاطب 5 آلاف شخصية لتعزيز الوحدة الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2660 ) الخميس 29/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة دون تغير درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية لاتسيو يخرج بتعادل ثمين من أرض كلوب بروج وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الكرة بغزة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام وكالة الرأي الفلسطينية في غياب رونالدو .. ميسي يُسقط يوفنتوس بثنائية مقنعة وكالة الرأي الفلسطينية بيرلو يعترف بالفشل .. وكومان يكشف كواليس عناق ميسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق طبيعية لمحاربة الصداع النصفي.. انتبه للمحفزات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة تؤكد على تأمينها لخدمات نقل آمنة تضمن سلامة موظفيها

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:19

الصحة تؤكد على تأمينها لخدمات نقل آمنة تضمن سلامة موظفيها
الصحة تؤكد على تأمينها لخدمات نقل آمنة تضمن سلامة موظفيها

غزة- الرأي

أكد عاطف الرملاوى مدير دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة، أن وزارته تحرص على تأمين وصول موظفيها ذهابا وايابا من أماكن عملهم و توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لكافة موظفي وزارة الصحة ضمن اتباع أقصى درجات السلامة وتحقيق التباعد بين الموظفين في ظل انتشار جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها أ. سليمان الشوا مسؤول ملف باصات الصحة و أ. حبيب أبو لباد مسؤول المتابعة الميدانية لمندوبي باصات نقل موظفي وزارة الصحة لمناقشة خطة عمل الباصات بما يضمن الاستخدام الأمثل لكل حافلة وتوفير مقعد لكل موظف، مشيرا الى اجراء تحسينات على الخدمة القائمة بشكل انعكس إيجابا على راحة الموظفين.


وبين أ. الرملاوي أن تلك الخدمات والتحسينات شملت توسعة الحافلات التي تنقل الموظفين على مناطق متعددة في قطاع غزة كمحافظتي خانيونس والوسطى.
من جانبه، أكد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية ، أن إدارته ستعمل مع كافة الجهات المعنية و مندوبي الباصات لتوفير بيئة مناسبة لجميع الموظفين وتوفير خدمات تتناسب مع الجهد الكبير الذي يقوم به الموظفين وتطوير الحافلات التي تقل الموظفين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟