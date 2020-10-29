الصحة تؤكد على تأمينها لخدمات نقل آمنة تضمن سلامة موظفيها

غزة- الرأي

أكد عاطف الرملاوى مدير دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة، أن وزارته تحرص على تأمين وصول موظفيها ذهابا وايابا من أماكن عملهم و توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لكافة موظفي وزارة الصحة ضمن اتباع أقصى درجات السلامة وتحقيق التباعد بين الموظفين في ظل انتشار جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها أ. سليمان الشوا مسؤول ملف باصات الصحة و أ. حبيب أبو لباد مسؤول المتابعة الميدانية لمندوبي باصات نقل موظفي وزارة الصحة لمناقشة خطة عمل الباصات بما يضمن الاستخدام الأمثل لكل حافلة وتوفير مقعد لكل موظف، مشيرا الى اجراء تحسينات على الخدمة القائمة بشكل انعكس إيجابا على راحة الموظفين.



وبين أ. الرملاوي أن تلك الخدمات والتحسينات شملت توسعة الحافلات التي تنقل الموظفين على مناطق متعددة في قطاع غزة كمحافظتي خانيونس والوسطى.

من جانبه، أكد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية ، أن إدارته ستعمل مع كافة الجهات المعنية و مندوبي الباصات لتوفير بيئة مناسبة لجميع الموظفين وتوفير خدمات تتناسب مع الجهد الكبير الذي يقوم به الموظفين وتطوير الحافلات التي تقل الموظفين.

