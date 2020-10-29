لجنة إدارة الازمات بمستشفى العيون تبحث التطورات في ملف "كورونا"

غزة- الرأي

عقدت لجنة إدارة الازمات وملف كورونا برئاسة الدكتور حسام داود في مستشفى العيون، اجتماعا لبحث اخر التطورات والمستجدات لملف كورونا المستجد باستضافة مدير عام المستشفيات الدكتور عبد السلام صباح وأعضاء اللجنة في المستشفى .

و أشاد د. صباح بالسياسات والبروتوكولات المعمول بها بمستشفى العيون ، وأكد على ضرورة الاستمرار بها

وعبر عن تأييده لجهود اللجنة المبذولة ،متمنيا ً السلامة للعاملين في المستشفى خاصة ولأبناء الشعب الفلسطيني عامة .

بدوره أكد د. داود على أن عقد الاجتماع يأتي بهدف استعراض الوضع الحالي بتطورات الملف ، والتأكيد على الالتزام بالبروتوكولات ومعايير السلامة الموضوعة مسبقاً للحد من انتشار المرض في ظل الجائحة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

اعلام المستشفيات

