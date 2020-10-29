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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:20

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة المحتلة
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة- الرأي

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت شبان من مدن الضفة المحتلة. 

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام مدينة جنين، وهم: محمد زياد السعدي، وأحمد حسام أبو طبيخ، وعبد الله برهان عبد الحليم.

وأفادت تلك المصادر أن قوات الاحتلال، اعتقلت "محمد الخطيب"، و"أنور أحمد الفقيه"، و"خليل قاسم الشيخ" من قرية مراح رباح، و"طارق موسى عبيات"، من بيت لحم المحتلة.

كما اعتقلت الأسير السابق هشام إسماعيل أبو هواش (39 عامًا) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، بمنطقة الطبقة في بلدة دورا جنوب الخليل.

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