وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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29 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:37
غزة – الرأي:
الصحة تُعلل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم
الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي
11:37الصحة تُعلل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم
10:02حالة وفاة و276 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا
10:53الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بيت لحم المحتلة
09:20الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة
09:34الأسير علي القيسي يدخل عامه الـ18 في الأسر
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