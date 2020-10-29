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بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:46

بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل
بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل

خان يونس- الرأي

أجرى وفدٌ من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مساء أمس، جولة تفقدية لمجموعة من المواطنين الذين أعلنت الجهات الحكومية المختصة إصابتهم في حي الأمل الواقع غرب المدينة وذلك للإطمئنان على صحتهم وسلامتكم من هذا الوباء.
وشارك في الجولة رئيس لجنة الطوارئ المركزية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضو لجنة طوارئ حي الأمل وعضو المجلس البلدي أ. عماد اسليم، حيث كانَ في استقبالهم ضابط الشرطة المسؤول عن المربع السكني نقيب أحمد السطري.
وتفقد الوفد خلال جولته خدمات البلدية وأبرزها خدمات النظافة والرش والتعقيم للمربع السكني الذي تم تسجيل (35) من قاطنيه.
وأكد البطة على أن بلدية خان يونس تولى منازل المواطنين المحجورين الأهمية الكبرى حيث دفعت بآلياتها وموظفيها من أجل تسهيل وصول الخدمات للسكان لتجاوز الأزمة الراهنة، فيما قامت لجنة الطوارئ المركزية بالتنسيق مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة من أجل أخذ المزيد من عينات الفحص العشوائية من المنازل المحيطة بالمربع السكني من أجل الإطمئنان على سلامة الجمهور وتحديد خارطة الوباء وتحييد المنازل غير المخالطة.
وتم خلال الجولة الاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم وهمومهم، وقد أكد الوفد على ضرورة الالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على المجتمع والحد من إنتشار الفايروس، شاكرين الأجهزة الشرطية على دورهم المهم في حماية المجتمع.
 

بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل 123138480_3437710572984131_4998513209113255921_n 123164644_3437710522984136_6141472251143999558_n
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