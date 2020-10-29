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الاحتلال يعلن بدء مصادرة رواتب الأسرى مطلع يناير 2021

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:41

9998827543
9998827543

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت قناة "كان 11" العبرية أن الاحتلال أبلغ السلطة الفلسطينية بعدم وجود نية لتمديد تجميد سريان الأمر العسكري الخاص بوضع اليد على رواتب الأسرى.

وذكرت القناة أنه جرى إبلاغ السلطة بأن الأمر سيتم البدء بتنفيذه وسريانه مطلع يناير القادم 2021 بعد تأجيل بدء سريانه لنحو عام.

وبينت أن الأمر ينص على مصادرة أي مكافئات مالية يحصل عليها الأسرى لقاء تنفيذهم لأعمال معادية للاحتلال سواءً كانت هذه الأموال في البنوك أو حيثما وجدت.

وكانت بنوك فلسطينية بدأت فعلياً بإغلاق حسابات الأسرى منذ عدة أشهر في أعقاب تحذير وصلها من جهات إسرائيلية بضرورة اغلاق الحسابات قبل البدء بتنفيذ الأمر العسكري وإلا فسيتم تعريض البنك لإجراءات عقابية.

وتعتزم السلطة الفلسطينية إقامة بنك تابع لها لتجاوز الأمر العسكري الجديد.

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