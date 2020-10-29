البدء بتوزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي بغزة

غزة – الرأي:

جرى في قطاع غزة اليوم الخميس، البدء في توزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي الذي تشرف عليه دائرة الشباب في حركة حماس بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وقال مدير الدائرة أشرف أبو زيد، إن التوزيع جاء تزامناً مع ذكرى المولد النبوي، وذلك وفق المعايير التي خضع لها المتقدمون مثل "الحاجة للسكن والعمر من 23 لـ 40، ومتزوج وحسن السير والسلوك".

وأشار "أبو زيد" في حديثة لإذاعة الأقصى، إلى أنه استطاعوا تخصيص قطعة أرض مكونة من 5 دونمات وتشكيل لجان عاملة واستشارية ومتطوعين وإرساء المناقصة على إحدى الشركات بأسعار مخفضة نسبياً بهدف تيسير الدفعات وتسهيلها على الشباب.

ونوه إلى أن مساحة الشقة 95 متر، بتكلفة تُقدر بـ 11ألفاً و600 دولار، سيتم دفع 6 آلاف دولار كدفعة أولى، فيما الباقي يقسط على 15 شهراً بوجود كفالة بنكية.

وبين أن الدائرة تهدف من خلال هذا المشروع للتخفيف من وطأة الأزمات التي تواجه الحياة اليومية للشباب في قطاع غزة، بإشراف قيادة حماس وبالتعاون مع الجهات الحكومية في غزة.

وأضاف "سنكمل المشروع المكون من 5 أبراج في حال توفرت الإمكانيات اللازمة، من أجل أن نُسهم في حل إشكالية السكن لدى الشباب وخاصة المقبلين على الزواج".

وتابع "عملنا دون دعم خارجي للمشروع، وهذا اسهامنا بدائرة الشباب في حركة حماس ونتمنى على الجهات الحكومية والمؤسساتية أن تتكفل بمشاريع تعنى بالشباب".