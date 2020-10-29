الاحتلال يعتدي على الأهالي ويمنعهم من دخول المسجد الإبراهيمي

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الأهالي في محاولةً لمنعهم من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي للمشاركة في فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت مصادر محلية إنه رغم اعتداء قوات الاحتلال إلا أن الأهالي تمكنوا من الدخول والمشاركة في الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف.

وكانت التكية الإبراهيمية وزعت تزامنا مع الاحتفال حلوى "الزردة" على زوار الحرم الإبراهيمي، كما زين الأهالي مداخل البلدة القديمة ورفعوا يافطات كتب عليها "إلا رسول الله".

وقال مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل البلدة القديمة وفي محيط وعلى بوابات الحرم لمنع المواطنين من دخوله والمشاركة في الاحتفال رغم اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة العامة.

وأضاف "أبو سنينة" أن المسجد سيبقى إسلاميا خالصا رغم محاولات الاحتلال استغلال الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا لتهويده.

وقال: "رسالتنا إلى أمتنا العربية والإسلامية ولأهلنا في كل أرجاء العالم وللجمعيات الدولية التي كفلت حق حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية حسب الشرائع والمواثيق الدولية".

وأضاف "شعبنا يتطلع للحرية والاستقلال ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولن يستطيع الاحتلال كسرنا وفرض إرادته ومخططاته الاستيطانية على مقدساتنا وإرثنا التاريخي والحضاري".

وتابع "شد جماهير شعبنا الرحال صوب الحرم رغم جائحة كورونا، أزعج وبشكل لافت الاحتلال ومستوطنيه، وأن شعبنا لن يكل وسيبقى حاميا لمقدساته وفي مواجهة طغيان واعتداءات المحتل".