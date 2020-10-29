الأوقاف بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس، أنها قررت إغلاق أربعة مساجد في محافظتي الوسطى والشمال في ظل جائحة "كورونا".

وقالت الوزارة خلال الإيجاز اليومي، إن إغلاق المساجد سيستمر لمدة 48 ساعة اعتباراً من فجر غد الجمعة، وذلك بعد إجراء متابعة ميدانية.

ولفتت إلى أن مساجد المحافظة الوسطى هي: "أحمد ياسين، الاستجابة، المغازي، التقوى، النصيرات"، حيث تم اكتشاف إصابات بالفيروس في صفوف روادها.

وبخصوص الشمال، فقد قررت إغلاق مسجد الروضة في جباليا البلد داخل عزبة عبد ربه بسبب مخالفة الإجراءات الوقائية.