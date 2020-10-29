وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تضع "إسرائيل" في خانة مكان ميلاد مواطنيها المولودين بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على الأهالي ويمنعهم من دخول المسجد الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الأخرس" مُضرب لليوم الـ 95 وسط تخوفات من استشهاده وكالة الرأي الفلسطينية البدء بتوزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن بدء مصادرة رواتب الأسرى مطلع يناير 2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري جولة لتفقد المصابين بوباء كورونا في حي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم وقفة ومسابقة دينية نصرة للرسول محمد وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد عمل محطات الغاز والمخابز بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:26

133-012033-corona-in-palestine-gradual-opening-of-gaza-mosque_700x400
133-012033-corona-in-palestine-gradual-opening-of-gaza-mosque_700x400

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس، أنها قررت إغلاق أربعة مساجد في محافظتي الوسطى والشمال في ظل جائحة "كورونا".

وقالت الوزارة خلال الإيجاز اليومي، إن إغلاق المساجد سيستمر لمدة 48 ساعة اعتباراً من فجر غد الجمعة، وذلك بعد إجراء متابعة ميدانية.

ولفتت إلى أن مساجد المحافظة الوسطى هي: "أحمد ياسين، الاستجابة، المغازي، التقوى، النصيرات"، حيث تم اكتشاف إصابات بالفيروس في صفوف روادها.

وبخصوص الشمال، فقد قررت إغلاق مسجد الروضة في جباليا البلد داخل عزبة عبد ربه بسبب مخالفة الإجراءات الوقائية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟