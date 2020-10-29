الصحة في غزة تحذر من تداعيات ارتفاع إصابات "كورونا"

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، من ارتفاع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الأمر قد يدفعها لاتخاذ إجراءات تسعى لتجنبها كفرض الإغلاق الشامل.

وقالت: "مناطق جباليا والنصيرات وحي الأمل بخان يونس وشرق رفح تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد الإصابات ونطالب الجميع بالالتزام التام بإجراءات الوقاية".

وأشارت إلى أن فئة من المواطنين تعاملت مع إجراءات التخفيف بشكل خاطئ واعتبرت أن الأمور تسير نحو الاستقرار واحتواء الحالة الوبائية وهذا غير صحيح .

وأكدت أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التخفيف المدروس جاء استجابة لحاجات المجتمع بالتوازي مع ضبط الحالة الوبائية، وأن التزام المواطنين هو نقطة الارتكاز في استمرار عجلة الحياة ونجاح جهود تثبيط الانتشار.

وأضافت "لا زلنا نؤكد أن الاجراء الاكثر أثراً وفاعلية في إطار كسر حدة الانتشار ليس الإغلاق وإنما التزام المواطنين بإجراءات السلامة".

ولفتت إلى أن إغلاق المناطق هو حل متأخر وهي عملية مؤلمة تتعطل فيها حاجات الناس والمسيرة التعليمية وقد نضطر إليها في حال استمر استهتار وعدم التزام المواطنين.

وتابعت "المرحلة الحالية غير مطمئنة وتحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية وتضافر الجميع من أجل الخروج منها بأقل الخسائر، ونطالب الشباب بالانطلاق في مبادرات تعزيز وعي المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية".

ودعت الفصائل والوجهاء والمخاتير ومؤسسات المجتمع وأولياء الأمور إلى أن يأخذوا دورهم في تعزيز السلوك المجتمعي والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأعلنت وزارة الصحة أن العائدين إلى قطاع غزة يلزمهم اصطحاب إفادة فحص مخبري لفيروس كورونا PCR قبل 48 ساعة من عودتهم وسيتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم مباشرة مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.

واستدركت "العائدين من جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح إذا لم يتمكنوا من الحصول على فحص PCR عند عودتهم سيتم سحب عينة مخبربة لهم في المعبر ويسمح لهم بالعودة الى منازلهم والمكوث بها لحين صدور النتائج".