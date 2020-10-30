3 أشياء تزيد خطر إصابتك بفيروس كورونا مرة أخرى

بعد توثيق عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية مؤخرًا في جميع أنحاء العالم، من الواضح أن حماية أنفسنا من فيروس كورونا قد تكون معركة مستمرة، على الأقل حتى نحصل على لقاح، وعلى الرغم من أن المرضى الذين تم شفاؤهم من كورونا يكتسبون الأجسام المضادة بعد الإصابة، إلا أننا لا نعرف حقًا كم من الوقت تستمر الأجسام المضادة، ويمكن أن يؤدي الفشل في اتخاذ خطوات وقائية بسيطة إلى زيادة مخاطر إصابتك، لذا يجب عدم الاستهانة لأن المرة الثانية قد تكون أكثر حدة من الأولى، وفقا للدراسات في السطور التالية جمعنا لكم الأشياء التي قد تزيد خطر إصابتك بكورونا للمرة الثانية..

هل يمكن أن تصاب بفيروس كورونا أكثر من مرة؟



وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" على الرغم من وجود القليل من الأدلة السريرية حول إصابة الأشخاص بفيروس كورونا مرة أخرى، يشير العلماء إلى أنه يمكن أن يكون هناك معانٍ متعددة لما يمكن أن تعنيه الإصابة مرة أخرى، مما يجعلنا نفهم سبب حدوث ذلك.

قد يكون السبب المحتمل لهذا هو حقيقة أنه بمجرد تعافي الشخص من العدوى، ينضب الحمل الفيروسي في الجسم في بعض الحالات، يمكن أن يعاني المريض المتعافي من مستويات منخفضة من الفيروس في الجسم، وبالتالي يجعله عرضة لإظهار الأعراض والإصابة مرة أخرى.

قد لا تحميك الأجسام المضادة لكورونا لفترة طويلة



ثانيًا، حتى لو تم تطوير الأجسام المضادة، فقد لا توفر مناعة مدى الحياة، حيث ظهرت دراسات تشير إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن تبدأ في التلاشي في مريض يتعافى بين 3-9 أسابيع بعد الشفاء

في الواقع ، يمكن أن يحدث أيضًا ألا يطور جميع المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد نفس العدد من الأجسام المضادة يمكن أن تكون استجابة الجسم المضادة أقل وبالتالي ، من المهم للغاية أن تحافظ على حذرك وأن تتبع نفس عدد الاحتياطات ، كما فعلت من قبل.

فيما يلي ثلاثة عوامل يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بـ COVID-19 مرة أخرى



عدم استعمال الكمامة



مجرد أنك أصبت مسبقاً بفيروس كورونا لا يعني أن هذا يمنحك الحق في التجول في الخارج دون ارتداء قناع قد لا يكون الاضطرار إلى ارتداء القناع لفترات أطول هو الشعور الأكثر راحة، ولكنه يساعد في حمايتك من أي جراثيم وفيروسات قد تنتقل عبر الرذاذ التنفسي.

قد لا يحميك اتباع النظافة الصحيحة للكمامة من كورونا فحسب، بل قد يحميك أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي الشائعة خلال أشهر الشتاء الملوثة.

الشيء نفسه ينطبق على التباعد الاجتماعي اتبع البروتوكولات ، وحافظ على مسافة وعقم أي شيء ، كما فعلت من قبل.

بمجرد أن يظهر اختبار كورونا سلبياً لديك في أول إصابة لا تعرض نفسك لأشخاص خارج المنزل لمدة 10 أيام على الأقل حتى بعد انتهاء فترة العزلة في المنزل، نقترح الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة الحاسمة، قبل أن تبدأ في الاندماج مرة أخرى في المجتمع.

عدم اتباع مسار العلاج بشكل صحيح



بينما يطور معظم الناس الأجسام المضادة بعد محاربة COVID-19، فإن الاعتماد عليها وحدها لن يحميك من الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا الجديد.

من الأهمية بمكان أن تتخذ خطوات لبناء مناعة قوية واتباع الاحتياطات الغذائية الضرورية التي من شأنها تحسين صحتك وقدرتك على التحمل إذا تم إخطارك بأدوية ، فتأكد من اتباعها. لن يساعدك فقط في التعامل مع بعض أعراض ما بعد COVID ، ولكن الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية تدعم أيضًا الوظائف الحيوية.

يمكن أن يستمر العلاج لمدة تصل إلى شهرين ، لذا تأكد من متابعته بجدية. فيما يلي بعض خطوات الرعاية الأخرى بعد COVID التي يجب على المرضى اتخاذها لدعم شفائهم.

الاستخفاف بفترة التعافي



يجب أن تتذكر أن COVID-19 مرض قاسٍ ويمكن أن يستغرق الكثير من الوقت قبل أن تستأنف حياتك بطريقة طبيعية في حين أنه من المفترض أن المريض الذي تم شفاؤه قد يرغب في العودة إلى طبيعته، إلا أنه يجب عدم الاستخفاف بعملية التعافي. حتى إذا كنت تشعر بالراحة، ولا تعاني من أعراض ما بعد COVID، فتابع بحذر. سيؤدي إجهاد جسمك في هذه المرحلة إلى إضعاف مناعتك ويجعلك عرضة لمواجهة مشاكل إضافية امنح جسمك متسعًا من الوقت للشفاء والتعافي. خلاف ذلك، فإن خطر الإصابة مرة أخرى من شأنه أن يتضخم ويعرض جسمك الضعيف إلى إجهاد شديد.