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إصابة ثلاثة فتية بنيران الاحتلال في مخيم جنين

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:16

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب ثلاثة فتية، فجر اليوم الجمعة، بجروح أحدهم بجروح خطيرة، جراء تعرض مركبتهم لنيران قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين٠

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة أطلقت النيران على مركبة بشكل عشوائي ما أدى الى اصابة كل من: طه شادي السمن (١٦عاما)، شظية بالظهر ووصفت حالته بالمتوسطة، ومحمد زكريا الزبيدي (١٦ عاما) إصابته متوسطه، ومحمود احمد موس خليل حلاجيه (١٥عاما)، أصيب بعيار ناري بالرأس ووصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله إلى نابلس، فيما نقل المصابين السمن وزبيدي الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال على إثر ذلك مدينة جنين، وداهمت المنطقة الصناعية وشنت حملة تمشيط على شارع جنين الناصرة.

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