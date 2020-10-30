النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2661) الجمعة 30/10/2020

غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2661) الجمعة 29/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

تنديد فلسطيني بسماح واشنطن للأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان ميلادهم

الحية: بحثنا مع مصر العلاقة الثنائية والمصالحة ويوضح: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال…

عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي

الصحة بغزة تُصدر بيانًا بشأن ازدياد الإصابات بالقطاع

تعقيب حماس على إعلان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الأمريكيين مواليد القدس

"الخارجية": 99 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطيينية

صحة غزة: المرحلة المقبلة صعبة

أخبار إسرائيلية

الرئيس ريفلين: إسرائيل تتمزق وتنشطر مثل البحر الأحمر بين معسكرين والكراهية تفيض بين أقدامنا

كوخافي بختام مناورات "السهم القاتل": هجومنا المقبل تاريخي

استطلاع إسرائيلي: تراجع لليكود يقابله صعود لحزب بينيت

كابنيت الكورونا الإسرائيلي يسمح باستئناف مرحلة أخرى من الدراسة

24 وفاة و697 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

اخبار دولية

عبد الملك الحوثي يشن هجوما كبيرا على الرئيس الفرنسي والولايات المتحدة وإسرائيل



واشنطن تسمح للأمريكيين المولودين في القدس بإثبات إسرائيل على أنها مكان ميلادهم

السفير الروسي لدى إسرائيل: نؤيد اتفاق السلام بين إسرائيل والدول العربية دون إغفال فلسطين

أخبار عربية

الأردن يعيد فتح معابره البرية مع السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل

مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية تتعمق في الخرائط

الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه الاستيطان الإسرائيلي

«تجمع المهنيين السودانيين»: الحكومة الانتقالية لم تقدم إلى اليوم بيانا حول مضمون السلام مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

المئات من فلسطينيي الداخل يتظاهرون أمام سفارة فرنسا في يافا احتجاجا على الإساءة…

سلطات الاحتلال تبدأ بملاحقة البنوك الفلسطينية بسبب رواتب الأسرى نهاية العام

الرئيس عباس يخاطب غوتيريش: يجب إطلاق عملية سياسية ذات مغزى وضع آلية للتفاوض…

إسرائيل تواصل الحملة العسكرية ضد الضفة بوتيرة مرتفعة.. اعتقالات وإطلاق مناطيد مراقبة وتدمير…

توتر شديد في سجن “جلبوع” عقب هجوم قوات خاصة تتبع للاحتلال على الأسرى

الشرق الأوسط

عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي

محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماً

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الشروق المصرية

البرلمان العربي يدين الاستيطان الإسرائيلي.. ويدعو الفلسطينيين إلى الوحدة

الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه الاستيطان الإسرائيلي

الغد الأردنية

الخرطوم: واشنطن اشترطت التطبيع مع “إسرائيل” لشطب السودان من قائمتها السوداء

شلومو جازيت كان أيضاً مهندساً معمارياً للاحتلال

الشرق القطرية

جنود الاحتلال يعتدون على رئيس بلدية الخليل

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الصحة بغزة: المرحلة المقبلة صعبة في ظل تزايد الإصابات بـ"كورونا"

نادي الأسير: رفض محكمة الاحتلال الإفراج عن الأخرس قرار إعدام بحقه

بسبب كورونا.. أوقاف غزة تغلق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى وشمال

حماس تعزي بالشيخ الداعية إبراهيم غنيم

الاحتلال يعتقل المقدسية رائدة سعيد وشابا آخر من شعفاط

الباحث الصانع يوثّق تاريخ حماس في كتاب جديد

القدس المحلية

قاتل عائلة دوابشة سيقدم استئنافًا بشأن الحكم الصادر بحقه

مخابرات الاحتلال تعتقل الشيخ عبد الله علقم

إصابة ثلاثة فتية برصاص الاحتلال شمال جنين وجراح أحدهم حرجة

الاحتلال يسيج منطقة بمحاذاة عصيون لإقامة معسكر

الفلسطينيون الأميركيون غاضبون على مرشح الكونغرس عمار النجار لنشره صورةً مع باراك

الأعشاب الفلسطينية في حباتٍ من الشوكولاتة.. ريم شهاب تصنع حلمها بأناملها

مهرجان حاشد وعرض عسكري في استقبال المحرر أديب القط

الحياة الجديدة

الشرطة تتلف قذيفتي هاون في جنين وتضبط 5 مركبات غير قانونية

انهاء المرحلة الاولى من مشروع (التعلم من اجل تعزيز المشاركة الديمقراطية

الاحتلال يسيج منطقة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت

الأيام الاحتلال يعرقل الوصول للحرم الإبراهيمي وعشرات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف

الاحتلال يعرقل الوصول للحرم الإبراهيمي وعشرات المستوطنين يقتحمون مقام...

واشنطن: جوازات السفر ستدرج "إسرائيل" مكاناً للأميركيين المولودين في القدس

قرار احتلالي بإخلاء 7 عائلات من منازلها في الشيخ جراح

العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير الأخرس

كورونا": 8 وفيات و641 إصابة.. والقطاع يسجل حصيلته الأعلى بـ 276 إصابة

الاحتلال يقرّر معاقبة البنوك التي تتعامل بمخصصات ذوي الأسرى نهاية العام

منظمة إسرائيلية: رقم قياسي جديد في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية

وكالة صفا

الاحتلال يسيج منطقة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني

قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مقدسيين ويداهم منزل الشيخ عكرمة صبري

قلقيلية: مواجهات واستهداف مركبات المستوطنين بزجاجات حارقة

الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من الضفة الغربية

قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

وفاة و276 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

وكالة الرأي الفلسطينية

خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غداً نصرة للنبي محمد

الأسير "الأخرس" مُضرب لليوم الـ 95 وسط تخوفات من استشهاده

البدء بتوزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي بغزة

الاحتلال يعلن بدء مصادرة رواتب الأسرى مطلع يناير 2021

صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

فلسطين اليوم

دعاة فلسطين تطالب بالتحرك العاجل لوقف عدوان "ماكرون" على الإسلام ونبيه

اشتيه: الشهر المقبل سنرفع نسبة صرف الرواتب وطلبنا عدم خصم البنوك أي دفعات

محدث انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة

الصحة توضح آلية التعامل مع العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

أبو ردينة: تصريحات بومبيو مرفوضة والقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة

سما نيوز

خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا

الاحتلال يسيج منطقة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم

إعلان هام للطلبة والمواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية للسفر الى لندن ونيويورك

الخارجية الفلسطينية: جريمة نيس البشعة عمل إرهابي وخارج تعاليم الإسلام السمحة

عرب 48

وزارة التعليم العالي الفلسطينيّة تدعو لمقاطعة جامعة أريئيل

الاحتلال يقتحم منزل الشيخ صبري عشية أول خطبة له منذ أشهر

الاحتلال يشن حملة هدم هي الأوسع على القدس في 2020

وكالة وفا

رسائل لمسؤولين أمميين حول مواصلة إسرائيل اعتد ...

"فتح" في جنين تحتفي بالإفراج عن الأسير أديب ا ..

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