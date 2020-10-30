حالة وفاة و178 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا

غزة- الرأي:

*????????وزارة الصحة-قطاع غزة||*

????موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 30/10/2020 الساعة 10 صباحا

???? اجراء 2293 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

???? تسجيل ( 178 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

???????? تعافي 135 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

???????? وفاة المواطن فريد علي محمود عبدالنبي 53 عام في مستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة رفح وكان يعاني من سرطان المريئ



◀️ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 6347 اصابة منها/

????حالات نشطة حاليا 2377 حالة

????متعافين 3937 حالة

????وفيات 33