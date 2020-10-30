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رجل ألقى أموالاً طائلة من الطابق الـ30 والسبب غريب

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:10

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 احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غربي الصين، رجلا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته الى الشارع، مما أدى الى فوضى في الحركة المرورية.

وفقاً للتفاصيل الغريبة، التي نقلتها التقارير وعبر منصات السوشيال ميديا، فقد وألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وأفادت الشرطة بأن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة الى الشارع، مما أدى الى تباطئ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وتم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل، وذكرت الشرطة في بيان أنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

المخدرات في الصين

تعتبر الصين حاليا رائدة على مستوى العالم في عمليات الإعدام السنوية، ومرتكبي جرائم المخدرات في الصين عقوبتهم تصل إلى الموت، حيث وفقا لقوانين المخدرات الصينية من يضبط وهو يحاول تهريب المخدرات من وإلى البلاد قد يواجه عقوبة الإعدام.

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ قد طالب باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة استخدام المخدرات غير الشر

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