حكاية حبة رمل.. دراسة تثبت أن المطر قادر على تحريك الجبال

في سبق أكاديمي فريد من نوعه، تمكن فريق من الباحثين بقيادة جامعة بريستول (University of Bristol) من إيجاد نموذج رياضي يمكنه التنبؤ بمعدلات تآكل السلاسل الجبلية نتيجة هطول الأمطار.

وقدم هذا البحث -الذي نشر في 16 من الشهر الجاري بدورية "ساينس أدفانسز" (Science Advances)- نموذجا رياضيا لتقييم كيفية تأثير هطول الأمطار على معدلات التعرية في التضاريس الوعرة.

وألقت الدراسة الضوء على مدى أهمية حساب هطول الأمطار عند تقييم أنماط النشاط التكتوني بالاعتماد على التضاريس، كما أنها توفر خطوة أساسية في معالجة معدل الانزلاق، بحيث يمكن السيطرة على الصدوع التكتونية التي يمكن أن تنشأ نتيجة تعرية الهضاب، ويعزز هذا النموذج فهمنا لكيفية تطور القمم والوديان على مدى ملايين السنين.

الأمطار الغزيرة تحفر أخاديد بالجبال الصخرية مما يؤدي إلى تعرية الجبال وتآكلها (أديتيا بال–ويكيميديا كومونز)

حكاية حبة رمل

من المعروف أن الأنهار التي تتشكل بفعل الأمطار الغزيرة تحفر أخاديد في الجبال الصخرية؛ مما يؤدي إلى تعرية الجبال وتآكلها مع الزمن.

وتناول الفريق في دراسته جبال الهيمالايا الوسطى والشرقية في كل من بوتان ونيبال لدراسة معدلات التعرية.

واعتمد الباحثون على دراسة الذرات الكونية النادرة الموجودة داخل حبيبات الرمل المستخلصة من العينات الصخرية هناك، وكذلك معدل سرعة تآكل صخور المنطقة المدروسة بفعل جريان الأنهار فوقها.