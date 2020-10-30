وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 71 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم بيت دجن شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يخربون شبكتي مياه وكهرباء جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حكاية حبة رمل.. دراسة تثبت أن المطر قادر على تحريك الجبال وكالة الرأي الفلسطينية رجل ألقى أموالاً طائلة من الطابق الـ30 والسبب غريب وكالة الرأي الفلسطينية منطاد جوجل لبث الإنترنت ظل فى الهواء 312 يوما وكالة الرأي الفلسطينية تطبيقان بساعة أبل لتنبيه المستخدمين بعدم لمس وجههم تجنبا لعدوى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و178 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية حماس: مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2661) الجمعة 30/10/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس المحتلة

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:51

52ab5296-3254-4927-81df-fda90fbae39c
52ab5296-3254-4927-81df-fda90fbae39c

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في ساعات الصباح بيت دجن، لمنع مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، والتي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية، حيث اندلعت على اثرها في مواجهات مع المواطنين، الذين حاولوا التصدي لها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟