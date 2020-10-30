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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

صحة رام الله: 8 وفيات و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:57

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 553 وفاة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية للفيروس، تسجيل 504 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 64741 إصابة، فيما سجلت 448 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد المتعافين إلى 57234.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (60 عاما) من عبوين، مواطنة (86 عاما)، ومواطن (60 عاما) من رام الله والبيرة، مواطن (50 عاما)، مواطنة (56 عاما) من الخليل، ومواطن (69 عاما) من سلفيت، مواطن (52 عاما) من أريحا، مواطن (53 عاما) من رفح.

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