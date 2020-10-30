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إعلام الاحتلال: إدخال المنحة القطرية إلى غزة

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:43

غزة - الرأي

ذكرت مصادر إعلامية "اسرائيلية" أن سلطات الاحتلال سمحت الليلة الماضية بادخال، دفعات من المنحة القطرية الخاصة بالأسر الفقيرة عبر حاجز بيت حانون "إيريز" العسكري، و ذلك تمهيداً لصرفها على المستفيدين منها خلال الأيام المقبلة.

و أفادت الاذاعة "الاسرائيلية" أن "الأموال القطرية أدخلت إلى قطاع غزة في ساعات الليلة الماضية عبر حاجز إيريز العسكري؛ تمهيدا لصرفها الأسبوع المقبل، حيث أن طائرة خاصة نقلت الأموال من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب توطئة لنقلها إلى قطاع غزة.

ويأتي إدخال الأموال القطرية لغزة تنفيذا لالتزامات التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية.

وفي الأسابيع الأخيرة شهد قطاع غزة توترا ميدانيا وإعلامياً بين المقاومة والاحتلال، في وقت رشحت تقديرات بإمكانية الوصول لتصعيد بسبب؛ انتهاء مدة التهدئة التي توصلت إليها قطر في نهاية أغسطس الماضي.

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