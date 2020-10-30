وفاة شاب غرقا جنوب قطاع غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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30 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:27
غزة - الرأي
لقي الشاب محمد أبو جامع 20 عاما، اليوم الجمعة، مصرعه، جراء تعرضه للغرق قبالة سواحل خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونقل الشاب أبو جامع إلى مجمع ناصر الطبي جثة هامدة جراء الحادثة.
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