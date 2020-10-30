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حماس تدعو للانضمام إلى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية

30 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:44

غزة - الرأي

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس أبناء الشعب الفلسطيني للانضمام إلى الحملة العالمية لمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجا على الإساءة المستمرة لنبي الأمة الكريم محمد ﷺ.

ونظمت حركة حماس عدة وقفات احتجاجية في جميع محافظات قطاع غزة احتجاجا على الإساءة الفرنسية لنبي الإسلام، وللتأكيد على نصرة النبي محمد في ذكرى مولده الكريم.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد خلال وقفة احتجاجية نظمت في مخيم جباليا شمال غزة، إن الأمة العربية والإسلامية مطالبة اليوم بالوقوف جنباً إلى جنب للتصدي لهذه الهجمة الإجرامية التي تمسّ عقيدة نحو ملياري مسلم في العالم.

وأضاف حمّاد أننا نجتمع اليوم في ذكرى المولد النبوي لنجدد العهد والبيعة لله والرسول والإسلام والجهاد والمقاومة أن نحمي ديننا وعقيدتنا، وهذا أقل الواجب في حق نبيّنا محمد عليه السلام.

وجدد حماد دعوة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى انخراط في حملة المقاطعة العالمية للبضائع الفرنسية، قائلا إن هذا الفعل هو أضعف الإيمان في نصرة النبي الكريم.

من جهته قال القيادي في حركة حماس حماد الرقب خلال وقفة احتجاجية نظمت في مدينة خانيونس، إن الإساءة الفرنسية للنبي محمد تنطوي على استهتار بليغ بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وآن الأوان للدول الإسلامية أن تسحب سفراءها من فرنسا وتأمر بمقاطعة البضائع الفرنسية.

وأكد الرقب أن أمة محمد حول العالم ستبقى قوية، وقادرة على الدفاع عن رمزها، وأنها لن تقبل باستمرار هذه الإساءات المتكررة.

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