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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2662) السبت 31/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

عشراوي: قرار واشنطن بتصنيف القدس جزءا من إسرائيل في الوثائق الرسمية محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

اشتيه يدعو أوروبا إلى «ملء الفراغ الذي تركته إدارة ترامب»

المجلس التشريعي يعزي تركيا وذوي ضحايا زلزال إزمير

أخبار إسرائيلية

الناطق باسم نتنياهو: دول عربية ستنضم للتطبيع واجتماعات مع السودان لبحث التعاون المشترك

السامريون يحتفلون بعيد العرش غدا فوق قمة جبل جرزيم

اخبار دولية

إدارة ترامب تتخذ خطوات متلاحقة لتسريع ضم إسرائيل للأراضي المحتلة

خبير دولي يدعو لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون

أخبار عربية

البرهان: الصادق المهدي والسنهوري لم يبديا اعتراضا على التطبيع مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

“تويتر يراقب فلسطين”.. حملة ضد رقابة موقع التواصل

لتوسعها ببنائها.. مقرر أممي يدعو لحظر منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى “ملء الفراغ الأمريكي”

الفلسطينيون يخرجون بمسيرات غاضبة نصرة للنبي ويحرقون صورا لماكرون ويدعون لمقاطعة المنتجات الفرنسية…

مسيرات غضب شعبي تنطلق في الضفة تحديا للاستيطان.. وجيش الاحتلال يرد بالنار

تفاقم الحالة الصحية لأسير مريض بالسرطان مع أولى جلسات العلاج الكيميائي

الشرق الأوسط

جيش للمستوطنين يكلف مراقبة البناء الفلسطيني في الضفة

انقطاع التيار الكهربائي عن ثلث سكان إسرائيل

الخليج الإماراتية

8 وفيات و504 إصابات بـ«كورونا» في فلسطين

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين يدعو إيطاليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشروق المصرية

عشراوي: قرار واشنطن بتصنيف القدس جزءا من إسرائيل في الوثائق الرسمية محاولة لمحو الوجود الفلسطيني

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ مداهمات ضد التحصينات السورية في هضبة الجولان

الغد الأردنية

الشرق القطرية

البرلمان العربي يدين الاستيطان الإسرائيلي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يعتقل طالباً جامعياً من الخليل وشابين من القدس

القدس المحلية

فيديو | إصابات في اشتباكات بالرصاص بمخيم بلاطة

اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

مصرع شاب غرقا بغزة

وفاة شاب من العبيدية بعد سقوطه عن علو

الافراج عن شاب من تقوع امضى محكوميته

تسليم أوّل جواز سفر أمريكي عليه إسرائيل كمكان الولادة لأحد مواليد القدس

فعاليات مستمرة .. الأخرس يفقد القدرة الكاملة على الحركة ويتعرض لغيبوبة متقطعة

م. نسيبة يطالب الدول المطبعة ورعاياها بالحصول على تأشيرة فلسطينية

الحياة الجديدة

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا

القدس: الاحتلال يقمع مسيرة حاشدة نصرة لرسول الله

القدس: عشرات الآلاف يحتفون بالمولد النبوي الشريف في الأقصى المبارك

الاحتلال يزيل يافطة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف في العيسوية

الأيام

عشرات الإصابات إحداها خطيرة في مواجهات الجمعة

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام

آلاف المصلين يهتفون نصرة للنبي محمد في المسجد الأقصى

جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على فتى قبل اعتقاله في الخليل

كورونا" في فلسطين: 8 وفيات و504 إصابات جديدة

استطلاع إسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو لصالح أحزاب "يمينا"

مقتل 14 شخصاً وجرح 522 وانهيار مبان في زلزال ضرب مناطق في تركيا واليونان

سلسلة من التقلبات الجوية وانخفاض على درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد

وكالة صفا

قوات الاحتلال تعتقل شابًا على حاجز الزعيم شرق القدس

277 وفاة و6717 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار فيروس كورونا

تقدير استراتيجي حول تطبيع السودان مع "إسرائيل"

سفارتنا بتركيا: لا إصابات بصفوف الجالية الفلسطينية بزلزال إزمير

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا

حماس بذكرى "كفر قاسم": مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مزارعين ورعاة شرقي خان يونس

الاحتلال يسيج منطقة قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتفال بافتتاح مرافق استاد فلسطين الدولي بعد تطويرها

حماس تدعو للانضمام إلى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية

إعلام الاحتلال: إدخال المنحة القطرية إلى غزة

حالة وفاة و178 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا

حماس: مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه

كهرباء الاحتلال توضح سبب انقطاع الكهرباء فجر اليوم

النقل والمواصلات تشرع بإنتاج فيديوهات توعوية للحد من حوادث

النيابة العامة تؤكداهتمامها بقضايا النساء وحمايتهن من العنف

فلسطين اليوم

الاسير ماهر الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ97 وسط تدهور خطير

القيادي المدلل: الادارة الامريكية عدو للشعب الفلسطيني و لا يجب الرهان عليها

4 أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

إعلامي مصري يبكي على الهواء مباشرة حزناً على فلسطين

وفاة مواطن بشجار عائلي في حي الزيتون

سما نيوز

فلسطيني يفوز بجائزة أفضل ممثل و جزائرية فلسطينية تفوز بأفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

الفلسطينيون ينتفضون لرسول الله في المسجد الأقصى (فيديو)

السودان والولايات المتحدة يوقعان اتفاقا تاريخيا حول إعادة حصانة السودان السيادي

الخطر ليس في السوريين".. جنرال اسرائيلي يتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في سوريا

إسرائيل تخفّض توقّعاتها من مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان

مخيم جنين : إعتصام ومهرجان تضامني مع الأخرس

الرئيس يطمئن على صحة نظيره الجزائري

عرب 48

كورونا في الضفّة والقدس وغزّة: وفاة 8 أشخاص بينهم 4 في الخمسينات من أعمارهم

إصابة ثلاثة فتية من مخيم جنين بنيران الاحتلال قرب حاجز الجلمة

وزارة التعليم العالي الفلسطينيّة تدعو لمقاطعة جامعة أريئيل

وكالة وفا

جبل المكبر يفوز على شباب الخليل في دوري المحت ...

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31 تشرين أول (أكتوبر)

2001م طائرة صهيونية تستهدف منزلاً في الخليل ممّا أدّى إلى استشهاد المجاهد جميل جاد الله أحد قادة كتائب القسّام في الخليل .

1948 م احتلال قريتي إقرت وكفر برعم إقرت وكفر برعم قريتان من قرى قضاء عكا وتقعان في شمال فلسطين بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية

1948 م القوات الصهيونية تقتل مجموعة من الشبان الفلسطينيين في قريتي البعنة ودير الأسد.

1930 م الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض لسنة 1930م أن الضجة التي أثارتها ثورة البراق وما عقبها من توصيات لجنة شو وتقرير سمبسون، وكذلك التقارير الدورية التي كان يرسلها المندوب السامي عن الأوضاع غير المستقرة في البلاد، وما تنشره الصحف في فلسطين وانجلترا حملت حكومة ماكدونالد على إصدار الكتاب الأبيض لسنة 1930 في 1930 في فلسطين.

1917 م القوات الإنكليزية تحتل مدينة بئر السبع في فلسطين بعد تراجع العثمانيين (عين الجنرال الإنكليزي كلايتون أول مسؤول للإدارة العسكرية في فلسطين).