الاسير الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ97

الداخل المحتل-الرأي:

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا رفضت أمس التماسًا لمحامية الأسير للإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو ما عدّه رئيس نادي الأسير قدورة فارس بمثابة قرار إعدام بحق الأسير، في ظل خطورة وضعه الصحي.

وجمدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرار اعتقال الاسير ماهر اداريا بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020؛ لكن قبل أسبوع ألغت قوات الاحتلال قرار إلغاء تجميد الاعتقال الإداري، فيما لازال في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً.