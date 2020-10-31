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ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار العملات

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:07

غزة – الرأي:

شهدت أسعار صرف العملات اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا، وجاءت أسعار الصرف كالآتي:

 الدولار الامريكي مقابل الدولار :3.40 شيقل.

 الدينار الاردني مقابل الدولار :4.80 شيقل.

 اليورو الاوروبي مقابل الدولار :3.97 شيقل.

 الجنيه المصري مقابل الدولار :0.21 شيقل.

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