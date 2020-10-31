ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار العملات

غزة – الرأي:

شهدت أسعار صرف العملات اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا، وجاءت أسعار الصرف كالآتي:

الدولار الامريكي مقابل الدولار :3.40 شيقل.

الدينار الاردني مقابل الدولار :4.80 شيقل.

اليورو الاوروبي مقابل الدولار :3.97 شيقل.

الجنيه المصري مقابل الدولار :0.21 شيقل.