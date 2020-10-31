ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار العملات

شهدت أسعار صرف العملات اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا، وجاءت أسعار الصرف كالآتي:
الدولار الامريكي مقابل الدولار :3.40 شيقل.
الدينار الاردني مقابل الدولار :4.80 شيقل.
اليورو الاوروبي مقابل الدولار :3.97 شيقل.
الجنيه المصري مقابل الدولار :0.21 شيقل.
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31 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:07
غزة – الرأي:
شهدت أسعار صرف العملات اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا، وجاءت أسعار الصرف كالآتي:
الدولار الامريكي مقابل الدولار :3.40 شيقل.
الدينار الاردني مقابل الدولار :4.80 شيقل.
اليورو الاوروبي مقابل الدولار :3.97 شيقل.
الجنيه المصري مقابل الدولار :0.21 شيقل.