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"التشريعي "يعرب عن أسفه لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:47

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أعرب المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه الشديد لوقوع ضحايا في زلزال ولاية إزمير التركية جراء الزلزال الذي وقع في بحر إيجة.

وعبر المجلس على لسان رئيسه بالإنابة الدكتور أحمد بحر، في تصريح صحفي مقتضب أصدره فور وقوع الزلزال، عن بالغ ألمه وأسفه لوقوع العشرات من الضحايا والإصابات جراء الزلزالن داعياً الله تبارك وتعالى بأن يرحم الشهداء ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأبرق بحر، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لتركيا الشقيقة رئاسة وحكومة وبرلماناً   وشعباً؛ ولأهالي الضحايا؛ مفصحاً عن أمنياته بأن يحفظ الله الشعب التركي ويجنبه الكوارث والمحن.
وكان زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر، ضرب، الجمعة، بحر إيجة، وأدى لوقوع ستة قتلى و202 جريح، في ولاية إزمير التركية

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