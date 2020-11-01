التوتر يزيد فرص الإصابه بالسكتة الدماغية

التوتروالإجهاد هو سبب رئيسي للعديد من الأمراض والاضطرابات، وفي نفس الوقت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير في حين أصبح التوتر جزءًا لا مفر منه من حياتنا على أي حال ، فإن جائحة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع مستويات التوتر نتيجة الشعور بالوحدة وخطرالإصابة بأمراض تهدد الحياة من زيادة التوتر.

ووفاق لتقرير لصحيفة time now news يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أيضًا يمكن أن تكون السكتات الدماغية قاتلة ، وإدارة التوتر هي واحدة من أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة باضطراب الدماغ، ويبين التقريرالتالى ما يحدث لجسمك عندما تكون متوترًا، ولماذا وكيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل السكتة الدماغية.

تحدث السكتة الدماغية في الدماغ عندما يواجه نقصًا في إمدادات الأكسجين أو أقل، تشمل الأسباب تسرب الدم إلى الدماغ ، أو تجلط الدم في الشريان الذي يغذي الدماغ بالدم، أوتعطيل إمداد الدماغ بالأكسجين.

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، فإن إدارة الإجهاد ضرورية، يمكن أن تكون أسباب أو أسباب التوتر شخصية أو مهنية، يجب أن يتعلم كل فرد كيفية التعامل مع الإجهاد وإدارته من الطبيعي تمامًا الاعتراف بالتوتر والتواصل للحصول على الدعم والحب والمساعدة من الآخرين. من الطبيعي أيضًا طلب المشورة المهنية أو العلاج أو الدعم من أفراد الأسرة والأصدقاء والأحباء.

كيف يؤثر الإجهاد على أنظمة الجسم المختلفة



يرسل الجسم إشارات التوتر بعدة طرق:

الجهاز العصبي: إفراز المزيد من الأدرينالين والكورتيزول مما يرفع ضغط الدم ومستويات السكر.

الجهاز العضلي الهيكلي: تقلص العضلات لفترات أطول مما يؤدي إلى الصداع والصداع النصفي وآلام الجسم

الجهاز التنفسي: زيادة معدل التنفس مما يؤدي إلى فرط التنفس ونوبات الهلع

نظام القلب والأوعية الدموية: التهاب الشرايين التاجية وزيادة معدل ضربات القلب وفرص الإصابة بنوبة قلبية

الجهاز الهضمي: زيادة استهلاك الطعام والكحول والتبغ مما يؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع الحمض والغثيان والقيء والإمساك والإسهال وما إلى ذلك.

ما يمكن القيام به لإدارة التوتر وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

انتبه أكثر إلى نفسك : اسأل نفسك عن صحتك العقلية والجسدية والعاطفية ابحث عن طرق وحلول لتحسينها بأفضل طريقة ممكنة.

استمع إلى الصوت الداخلي وانتبه لإشارات الجسم.

ضع روتينًا للتنفس العميق والتأمل.

عبر عن الامتنان والبركات لكل الأشياء الجيدة في حياتك ، وخاصة لأفراد الأسرة والأصدقاء ، والطبيعة ، وبشكل عام أيضًا.

تعلم أن تقبل وأن تكون سعيدًا في المواقف الحالية.

ركز وانغمس في الأشياء والأنشطة التي تريح العقل وتهدئه

اعمل على الصحة البدنية وانتقل إلى نظام غذائي صحي ومغذي، تناول الأطعمة الطازجة والفواكه والسوائل الوفير. بعد كل شيء ، المعدة هي الدماغ الثاني المعدة السليمة تؤدي إلى عقل سليم.