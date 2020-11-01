وكالة الرأي الفلسطينية انخفاضات متتالية وزخات متفرقة من الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية "مطر": الشرطة القضــائية هي المنظومة القانونية لتطبيق قرارات المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً وكالة الرأي الفلسطينية ثورة تقنية جديدة.. شاشات أوليد رقيقة بدقة 10 آلاف بكسل وكالة الرأي الفلسطينية عملية نصب محكمة.. "مصباح علاء الدين" بـ41 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية تغريم "أبل" 503 ملايين دولار بتهمة "سرقة براءة اختراع"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وتُغلق 4 مساجد في غزة والشمال

الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:06

الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا في غزة
الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن إعادة افتتاح 9 مساجد في محافظتي الوسطى والشمال،  وإغلاق 4 مساجد في غزة والشمال .


وقالت الأوقاف: "بعد انتهاء مدة الإغلاق (48 ساعة) لعدد من المساجد تقرر أمس السبت، إعادة افتتاحها من جديد، وهي 8 مساجد في المحافظة الوسطى ومسجدًا في محافظة الشمال".

وأوضحت  أن المساجد التي تقرر إعادة افتتاحها في الوسطى هي: مسجدي أحمد ياسين، الاستجابة في المغازي، ومسجدي التقوى والرحمة في النصيرات، مسجد التقوى بالمغراقة، وكل من مسجد عمر بن الخطاب، النور، الايمان والتقوى بدير البلح. وذكرت أنه تم أيضًا إعادة افتتاح مسجد الروضة في جباليا البلد.

وأضافت الوزارة: "كما تقرر إغلاق مسجد فلسطين الواقع غرب مدينة غزة لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف إصابات لدى عدد من رواده وعدم التزام المصلين فيه بالإجراءات الوقائية".

في حين، أعلنت عن إغلاق 3 مساجد جديدة اعتباراً من صلاة فجر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020،  في محافظة الشمال لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض روادها ومخالطتهم لرواد المساجد، والمساجد هم مسجدي"يافا" و" شهداء الفاخورة" في معسكر جباليأ، ومسجد"الشهيد زكريا الشوربجي" في جباليا.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟