الأوقاف تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن إعادة افتتاح 9 مساجد في محافظتي الوسطى والشمال، وإغلاق 4 مساجد في غزة والشمال .



وقالت الأوقاف: "بعد انتهاء مدة الإغلاق (48 ساعة) لعدد من المساجد تقرر أمس السبت، إعادة افتتاحها من جديد، وهي 8 مساجد في المحافظة الوسطى ومسجدًا في محافظة الشمال".

وأوضحت أن المساجد التي تقرر إعادة افتتاحها في الوسطى هي: مسجدي أحمد ياسين، الاستجابة في المغازي، ومسجدي التقوى والرحمة في النصيرات، مسجد التقوى بالمغراقة، وكل من مسجد عمر بن الخطاب، النور، الايمان والتقوى بدير البلح. وذكرت أنه تم أيضًا إعادة افتتاح مسجد الروضة في جباليا البلد.

وأضافت الوزارة: "كما تقرر إغلاق مسجد فلسطين الواقع غرب مدينة غزة لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف إصابات لدى عدد من رواده وعدم التزام المصلين فيه بالإجراءات الوقائية".

في حين، أعلنت عن إغلاق 3 مساجد جديدة اعتباراً من صلاة فجر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، في محافظة الشمال لمدة 48 ساعة بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض روادها ومخالطتهم لرواد المساجد، والمساجد هم مسجدي"يافا" و" شهداء الفاخورة" في معسكر جباليأ، ومسجد"الشهيد زكريا الشوربجي" في جباليا.