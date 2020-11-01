الإفراط في تناول فيتامين"د" ضار بصحتك

فيتامين (د) هي فيتامين مهم لجهاز المناعة والعضلات ونمو الخلايا، حيث أنه يقلل الالتهاب ، ويساعد أيضًا على تنظيم ضغط الدم ، ومن المعروف أنه يحمي القلب.

يُمتص الكالسيوم فقط بوجود فيتامين د وبالتالي يلعب دورًا رئيسيًا في استقلاب الكالسيوم، وفيتامين (د) هو حاجة أساسية للجسم، وبالتالي فإن تناول كميات أقل منه يؤدي إلى النقص، ويؤدي المزيد إلى التسمم.

ما هي سمية فيتامين د؟



يُعرف فيتامين د أيضًا باسم فيتامين الشمس، وهو أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون والضرورية لوظائف الجسم بشكل سليم، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، غالبًا ما يرتبط فيتامين (د) ببناء الكالسيوم ويمكن تناول ذلك من خلال مغذيات فيتامين (د) الموجودة في الطعام والشمس والمكملات الغذائية.

ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الأداء الصحي لخلايا الجسم، وغالبًا ما يختار الأشخاص الذين يشعرون بنقص المغذيات المكملات الغذائية لتلبية متطلبات الجسم اليومية، و تؤدي عملية تراكم العناصر الغذائية هذه إلى تسمم فيتامين (د) أو فرط فيتامين (د) الناتج عن تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين (د).

تحدث هذه السمية عندما ترتفع مستويات الدم عن 150 مجم / مل لأن الفيتامين يتم تخزينه في دهون الجسم ويتم إطلاقه في مجرى الدم ببطء، ولكن على الرغم من ذلك فأن السمية ليست شائعة وتحدث بشكل حصري تقريبًا عند الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية عالية الجرعات طويلة الأمد دون مراقبة مستويات الدم لديهم.

ما هي الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين د؟



بعض المخاطر الصحية للإفراط في تناول الفيتامينات كما أوضحها خبير التغذية هي:

القئ والغثيان



هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لتسمم فيتامين د، بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم، يعاني المريض من القيء والغثيان،ومع ذلك ، فهذه ليست شائعة مع كل شخص.

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم



يؤدي الإفراط في تناول فيتامين د في الجسم إلى زيادة الكالسيوم، هذا يسبب ترسب الكالسيوم على الأنسجة والجلد، ليس ذلك فحسب ، بل إنه يؤثر أيضًا سلبًا على العظام، وبالتالي ، فإن زيادة الكالسيوم في الدم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ، وفقدان العظام ، وتلف الكلى ، والإرهاق ، والدوخة.

فقدان العظام



يساعد فيتامين د في استقلاب الكالسيوم الضروري لصحة العظام، لكن تناول الكثير من فيتامين (د) في الجسم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين ك 2 في الدم. يلعب فيتامين ك 2 دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام ، لذلك من المهم تناول مكمل فيتامين د بكميات طبيعية.

فشل كلوي



تهتم الكلى لدينا بعملية الإخراج للتخلص من الفضلات من الجسم، وتؤثر الجرعة الزائدة من فيتامين د على وظائف الكلى وتجعلها تعمل بجدية أكبر. إذا استمر هذا لفترة طويلة ، يزداد خطر الإصابة بالفشل الكلوي. وبالتالي ، يجب ألا يكون لديك زيادة في فيتامين د. إلى جانب ذلك ، احترس من العلامات التي يعطيها جسمك لتدهور صحة الكلى.

آلام في المعدة أو إمساك أو إسهال



هذه شكاوى هضمية شائعة ترتبط غالبًا بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي، فيمكن أن تحدث هذه المشاكل أيضًا بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

فيتامين (د) مهم للغاية لصحتك العامة ، ومع ذلك ، فإن أي عنصر غذائي يتم استهلاكه بكمية كبيرة أو أقل ضار بجسمنا، ومن المهم مراعاة المصادر الطبيعية مثل الشمس والأطعمة أثناء تناول فيتامين د، ولكن إذا كان هناك نقص فقد تحتاج إلى مكملات، ومع ذلك ، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية والجرعة الصحيحة.