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أخبار » الأسرة و المجتمع

بعض المتعافين من كورونا يحملون الفيروس والحذر واجب

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:12

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كشفت دراسة بحثية نُشرت فى المجلة الأمريكية للطب الوقائى أن بعض المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا لا يزال بإمكأنهم حمل ألفيروس، مما يشير إلى أن المرضى المتعافين يجب أن يكونوا أكثر حذراً وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، حسبما ذكر تقرير لصحيفة time now news .

ووفقًا للدراسة ، فإن ما يقرب من 17% من المرضى الذين اعتبروا قد تعافوا تمامًا من فيروس كورونا أثبتت إصابتهم بألفيروس فى فحوصات المتابعة، كان المرضى الذين استمرت أعراضهم التنفسية ، وخاصة التهاب الحلق والتهاب الأنف ، أكثر عرضة لنتائج اختبار إيجابية جديدة.

يشيرهذا إلى أنه لا ينبغى التقليل من استمرار هذين العرضين ويجب تقييمه بشكل كافٍ فى جميع المرضى الذين تم اعتبارهم قد تعافوا من فيروس كورونا .

قال المؤلف الرئيسى للدراسة فرانشيسكو لاندى من الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس فى إيطاليا: "ركز الأطباء والباحثون على المرحلة الحادة من Covid-19 ، لكن هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة بعد الخروج من أجل آثار طويلة الأمد".

تضمنت الدراسة 131 مريضاً استوفوا معايير منظمة الصحة العالمية لوقف الحجر الصحى قبل أسبوعين على الأقل من زيارة المتابعة، حيث تحدد معايير منظمة الصحة العالمية أن المريض يجب أن يكون خاليًا من الحمى دون أدوية خافضة للحرارة لمدة ثلاثة أيام ، وأن يظهر تحسنًا فى أى أعراض تتعلق بـ Covid-19 ، وأن يكون قد مضى أكثر من سبعة أيام على ظهور الأعراض ، واختبار ألفيروس سلبيًا مرتين ، مع اختبار PCR.

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