حيلة تتيح لك حذف الصور دون فقدانها للأبد على هاتفك الآيفون

إذا كان لديك هاتف آيفون، فمن المحتمل أنك واجهت مشكلة نفاد مساحة التخزين، والتى تضطرك لحذف الكثير من الصور والتطبيقات، لكن سيصبح هذا الأمر من الماضى، وذلك بفضل خدعة iPhone سهلة الاستخدام، إذ تتضمن الحيلة iCloud، وهى خدمة التخزين السحابى من أبل والتى تتيح لك نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا والمزيد إلى السحابة، فأثناء مزامنة iCloud تلقائيًا مع هاتف آيفون الخاص بك، فإن هذا يعنى أن حذف الصورة سيؤدى أيضًا إلى مسحها من iCloud افتراضيًا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، أوضحت أبل: "تحتفظ صور iCloud بكل صورة وفيديو تلتقطه فى iCloud تلقائيًا، حتى تتمكن من الوصول إلى مكتبتك من أى جهاز، وقتما تشاء، وأى تغييرات تجريها على مجموعتك على جهاز واحد تتغير على أجهزتك الأخرى أيضًا".

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لفصل الاثنين، لضمان بقاء الصور على iCloud حتى إذا قمت بحذفها من هاتف آيفون الخاص بك، ما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات" والضغط على اسمك أعلى الشاشة، والضغط علىiCloud ثم Photos، ثم اضغط على زر التبديل "صور iCloud" و"My Photo Stream" حتى لا يعودوا إلى اللون الأخضر.

وسيتيح لك ذلك حذف الصور من هاتف آيفون الخاص بك دون إزالتها من iCloud، ومع ذلك من المهم ملاحظة أنه إذا أعدت توصيل هاتف أيفون الخاص بك بـ iCloud ، فستنتقل عمليات الحذف إلى السحابة.

هناك خيار جيد آخر لتحسين المساحة على هاتف أيفون الخاص بك وهو استخدام حل Optimize Storage، إذ أوضحت أبل: "تحتفظ iCloud Photos بجميع صورك وفيديوهاتك فى نسختها الأصلية عالية الدقة، يمكنك توفير مساحة على جهازك عند تشغيل تحسين التخزين ".

لتشغيل هذا الخيار، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> اسمك> iCloud> الصور> تحسين تخزين الجهاز.