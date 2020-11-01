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"مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:31

"مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً

غزة- الرأي

أكدت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، على مواصلة مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 37 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 36 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 56 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 29 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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