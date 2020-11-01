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النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:58

النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا
النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 152  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 31 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس السبت، في 82 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 70 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس السبت، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 31 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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