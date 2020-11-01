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الاحتلال يعتقل 3 شبّان من رام الله

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 شبان من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: مهند العزة، ومرسيل زيبار، وسهيل أبو دية بعد مداهمة منازلهم بالمحافظة.

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