الاحتلال يعتقل 3 شبّان من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 شبان من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: مهند العزة، ومرسيل زيبار، وسهيل أبو دية بعد مداهمة منازلهم بالمحافظة.
عاجل |
01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:14
رام الله - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 شبان من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: مهند العزة، ومرسيل زيبار، وسهيل أبو دية بعد مداهمة منازلهم بالمحافظة.