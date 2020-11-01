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انخفاضات متتالية وزخات متفرقة من الأمطار

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:18

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو بارداً نسبيًا في المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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