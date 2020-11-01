ارتفاع طفيف على أسعار العملات

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.40 شيكل.

الدينار الأردني: 4:80 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.