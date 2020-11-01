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ارتفاع طفيف على أسعار العملات

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:26

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.40 شيكل.

الدينار الأردني: 4:80 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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