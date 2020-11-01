مدير أوقاف رفح يعقد اجتماعاً مع رؤساء أقسام المديرية

غزة-الرأي



عقد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان اجتماعًا مع رؤساء أقسام المديرية لمتابعة العمل في الأقسام، ومناقشة ملف الخطباء والتحفيظ والمساجد، والوقوف على أهم المستجدات والتطورات في المحافظة خلال جائحة كورونا.

بدوره، أشاد حسان خلال اللقاء بالجهود المبذولة من طواقم الأوقاف خلال الجائحة, مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق النجاح المطلوب خاصة في ظل التحديات التي تواجه محافظات القطاع بأكملها جراء انتشار وباء كورونا.

وأكد حسان على ضرورة متابعة المساجد بشكل دوري لضمان التزام المصلين بالإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا, منوهًا الى أن إدارته تتابع كافة الملفات الخاصة بالأوقاف عن كثب من أجل ضمان سلامة المواطنين خلال هذه الأزمة.

